В ЯНАО ожидаются метели и туман

20 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют в ЯНАО туман, метель и ветреную погоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозируют туман, метель и ветреную погоду. Информация опубликована на сайте Обь-Иртышского УГМС. Днем во вторник, 20 декабря, температура воздуха составит от -16 до -21, местами до -31. Ожидается переменная облачность, туман, метель, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ночь со вторника на среду температура опустится до -28 -30, местами до -38. Днем в среду, 21 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха от -23 до -28 градусов, в отдельных районах до -34. Будет дуть северный и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Синоптики прогнозируют небольшой снег, на западе региона преимущественно без осадков. В четверг, 22 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха в округе ночью составит от -25 до -30, при ясной погоде до -38, днем от -18 до -23, местами до -28 -33. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Ранее сообщалось о перепадах температур. После тридцатиградусных морозов в ЯНАО потеплело.

В отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозируют туман, метель и ветреную погоду. Информация опубликована на сайте Обь-Иртышского УГМС. Днем во вторник, 20 декабря, температура воздуха составит от -16 до -21, местами до -31. Ожидается переменная облачность, туман, метель, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ночь со вторника на среду температура опустится до -28 -30, местами до -38. Днем в среду, 21 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха от -23 до -28 градусов, в отдельных районах до -34. Будет дуть северный и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Синоптики прогнозируют небольшой снег, на западе региона преимущественно без осадков. В четверг, 22 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха в округе ночью составит от -25 до -30, при ясной погоде до -38, днем от -18 до -23, местами до -28 -33. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Ранее сообщалось о перепадах температур. После тридцатиградусных морозов в ЯНАО потеплело.