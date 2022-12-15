Главком ВСУ Залужный признался, что боится Суровикина

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Украинский главнокомандующий высказал свое мнение о Сергее Суровикине (на фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин вызывает у него страх своим видом. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

«Ты смотришь на него и понимаешь, что: либо ты выполняешь задание, либо тебе *** (конец)», — цитирует The Economist Залужного. Главнокомандующий украинской армией сказал, что Суровикин напоминает ему командующих, которые были во времена императора Петра I.

Суровикина назначили главнокомандующим в октябре, передает RT. Ранее он был главнокомандующим ВКС РФ и руководил российской группировкой в Сирии. После его назначения ситуация в зоне спецоперации на Украине резко изменилась, сообщила британская газета The Telegraph. Издание обратило внимание на его организаторские способности и жесткость.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин вызывает у него страх своим видом. Об этом сообщает британский журнал The Economist. «Ты смотришь на него и понимаешь, что: либо ты выполняешь задание, либо тебе *** (конец)», — цитирует The Economist Залужного. Главнокомандующий украинской армией сказал, что Суровикин напоминает ему командующих, которые были во времена императора Петра I. Суровикина назначили главнокомандующим в октябре, передает RT. Ранее он был главнокомандующим ВКС РФ и руководил российской группировкой в Сирии. После его назначения ситуация в зоне спецоперации на Украине резко изменилась, сообщила британская газета The Telegraph. Издание обратило внимание на его организаторские способности и жесткость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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