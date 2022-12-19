В МИД РФ объяснили, зачем Евросоюз пытается начать «трибунал» над Россией

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в попытке скрыть причастность к преступлениям Украины

20 декабря 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Евросоюз пытается скрыть причастность к военным преступлениям на Украине, заявил Сергей Вершинин Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз пытается создать трибунал против России, чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — заявил Вершинин. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также дипломат добавил, что создание трибунала без участия России является «абсурдным замыслом». Он подчеркнул, что в таком случае решения трибунала не будут иметь юридической силы для государства. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В декабре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что от создания трибунала для России страна не будет иметь никаких последствий. Глава крымского парламента Владимир Константинов позже выразил желание создать трибунал по преступлениям президента Украины Владимира Зеленского. О создании расследования по военным преступлениям высказывался также постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Он отмечал, что создание трибунала под эгидой ООН является попыткой стран ЕС скрыть свое беззаконие, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз пытается создать трибунал против России, чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — заявил Вершинин. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также дипломат добавил, что создание трибунала без участия России является «абсурдным замыслом». Он подчеркнул, что в таком случае решения трибунала не будут иметь юридической силы для государства. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В декабре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что от создания трибунала для России страна не будет иметь никаких последствий. Глава крымского парламента Владимир Константинов позже выразил желание создать трибунал по преступлениям президента Украины Владимира Зеленского. О создании расследования по военным преступлениям высказывался также постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Он отмечал, что создание трибунала под эгидой ООН является попыткой стран ЕС скрыть свое беззаконие, передает «Федеральное агентство новостей».