Курганцы предлагают назвать улицу именем заслуженного врача РФ

Одну из улиц Кургана предлагают назвать в честь детского хирурга Дохоляна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана предлагают назвать одну из улиц города или детский парк в честь заслуженного врача РФ Грачика Дохоляна. Детский хирург ушел жизни 19 декабря. Об этом говорится в петиции на портале change.org.

«<…> Самое малое, что мы можем сделать для Грачика Дохоляна в знак благодарности за наших детей, это назвать одну из улиц [Кургана] в его честь. Он этого действительно заслуживает», — указано в обращении Яны Никогосян. На момент написания публикации петицию подписали 241 человек.

Также проект «Квартирник 45» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» предложил назвать детский парк в честь Дохоляна. «<…> позже Яна озвучила просто замечательную идею — назвать парк его именем. Это попадание точно в цель, и лучшего имени детский парк носить не может», — пишут организаторы проекта, с которыми общалась Яна Никогосян.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков принес соболезнования родным и близким детского хирурга Грачика Дохоляна. Доктор скончался на 68 году жизни 19 декабря в отделении реанимации из-за тяжелой болезни.