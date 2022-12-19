Первая очередь должна заработать к концу 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

На озере Тургояк возле Миасса (Челябинская область) построят термальный курорт за 700 миллионов. Как URA.RU сообщил владелец компании «Крутой берег» Денис Букреев, первые корпуса появятся к концу 2023 года.

«Вложения составят почти 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершится к концу 2023 года», — пояснил URA.RU Букреев.

Особенности конструкция бассейнов, пообещали в «Крутом береге», избавит от бактериальной среды, свойственной ванная из кафеля. В рамках первого этапа предполагают запустить три термальных бассейна, два ресторана и семь зон отдыха. На завершающем, втором, этапе отдыхающим обеспечат возможность проживания и получения медицинских услуг. Также в планах намечено построить конференц-зал на 250 мест. Емкость объекта на пике позволит принимать ежедневно три тысячи человек. При этом номерной фонд позволит одновременно проживать 300 человекам.

В «Крутом береге» отметили URA.RU, что проект стал резидентом миасской территории опережающего экономического развития (ТОСЭР). Поддержку начинанию оказывают областное правительство и городская мэрия. Площадь земельного участка, на котором возводят санаторий, превышает 37 тысяч кв. метров.

В декабре о планах возведения термального курорта на Тургояке заявлял также экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Инициатор стройки собирался начинает возведение с партнерами по бизнесу в рамках компании ООО «Новый источник — „Баден-Баден“».

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 700 млн рублей Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»

Проект предусматривает строительство бассейнов, зон отдыха, отеля и деловых пространств Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»

Создание курорта поддержали в Миассе и региональном правительстве Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»

Ванны бассейнов создадут из цельного металла Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»

Ежедневно комплекс сможет принимать до трех тысяч человек Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»