На озере Тургояк возле Миасса (Челябинская область) построят термальный курорт за 700 миллионов. Как URA.RU сообщил владелец компании «Крутой берег» Денис Букреев, первые корпуса появятся к концу 2023 года.
«Вложения составят почти 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершится к концу 2023 года», — пояснил URA.RU Букреев.
Особенности конструкция бассейнов, пообещали в «Крутом береге», избавит от бактериальной среды, свойственной ванная из кафеля. В рамках первого этапа предполагают запустить три термальных бассейна, два ресторана и семь зон отдыха. На завершающем, втором, этапе отдыхающим обеспечат возможность проживания и получения медицинских услуг. Также в планах намечено построить конференц-зал на 250 мест. Емкость объекта на пике позволит принимать ежедневно три тысячи человек. При этом номерной фонд позволит одновременно проживать 300 человекам.
В «Крутом береге» отметили URA.RU, что проект стал резидентом миасской территории опережающего экономического развития (ТОСЭР). Поддержку начинанию оказывают областное правительство и городская мэрия. Площадь земельного участка, на котором возводят санаторий, превышает 37 тысяч кв. метров.
В декабре о планах возведения термального курорта на Тургояке заявлял также экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Инициатор стройки собирался начинает возведение с партнерами по бизнесу в рамках компании ООО «Новый источник — „Баден-Баден“».
Инвестиции в проект оцениваются на уровне 700 млн рублей
Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»
Проект предусматривает строительство бассейнов, зон отдыха, отеля и деловых пространств
Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»
Создание курорта поддержали в Миассе и региональном правительстве
Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»
Ванны бассейнов создадут из цельного металла
Скрин: пресс-служба компании «Крутой берег»
Ежедневно комплекс сможет принимать до трех тысяч человек
На озере Тургояк возле Миасса (Челябинская область) построят термальный курорт за 700 миллионов. Как URA.RU сообщил владелец компании «Крутой берег» Денис Букреев, первые корпуса появятся к концу 2023 года. «Вложения составят почти 700 миллионов рублей. Бассейны для термального курорта будут цельнометаллическими из нержавеющей стали. Возведение первой очереди санатория-профилактория завершится к концу 2023 года», — пояснил URA.RU Букреев. Особенности конструкция бассейнов, пообещали в «Крутом береге», избавит от бактериальной среды, свойственной ванная из кафеля. В рамках первого этапа предполагают запустить три термальных бассейна, два ресторана и семь зон отдыха. На завершающем, втором, этапе отдыхающим обеспечат возможность проживания и получения медицинских услуг. Также в планах намечено построить конференц-зал на 250 мест. Емкость объекта на пике позволит принимать ежедневно три тысячи человек. При этом номерной фонд позволит одновременно проживать 300 человекам. В «Крутом береге» отметили URA.RU, что проект стал резидентом миасской территории опережающего экономического развития (ТОСЭР). Поддержку начинанию оказывают областное правительство и городская мэрия. Площадь земельного участка, на котором возводят санаторий, превышает 37 тысяч кв. метров. В декабре о планах возведения термального курорта на Тургояке заявлял также экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Инициатор стройки собирался начинает возведение с партнерами по бизнесу в рамках компании ООО «Новый источник — „Баден-Баден“».