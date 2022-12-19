В Думе ХМАО предлагают сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам

В Думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект о компенсации «северных надбавок» для приезжих специалистов. Сейчас они нарабатываются в течение 3-5 лет работы в Югре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат окружного парламента Николай Заболотнев.
«Речь о том, что у нас достаточно серьезная нехватка кадров. Особенно в отдаленных поселениях в здравоохранении, спорте, в образовании. И по законопроекту фракции „Единая Россия“, компенсация „северных выплат“ приезжающим специалистам поможет эту нехватку убрать. Даже если дают жилье, но без северных, то какой-нибудь квалифицированный врач ну что он будет получать? Достаточно маленькую зарплату. Недополученные „северные“, которые бы мог получить специалист, он будет получать сразу же в размере 50%», — сообщил Заболотнев.
В перечне законопроекта более 140 специальностей, по которым предполагается такая выплата. В первую очередь, имеются в виду специалисты в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры, которые приезжают в Югру, не имея северного стажа.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ «районный коэффициент» для жителей Севера отменять не собирается. Об этом в ходе интервью с агентством заявил уральский полпред Владимир Якушев.
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