«Мы сделаем все, чтобы югорчане на СВО служили вместе»

Полпред Якушев о батальоне «Югра», будущем трассы до Тюмени и мифах об отмене «северных»

20 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев ответил URA.RU на главные вопросы, волнующие жителей Югры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поможет ли федерация построить Югре второй мост через Обь? Удастся ли сделать всю трассу Югра-Тюмень четырехполосной и безопасной? Мобилизованные из ХМАО смогут служить вместе? Какой будет будущее северных доплат? К чему приведет дискуссия о конструкции программы «Сотрудничество»? Эти пять самых актуальных проблем автономного округа югорская редакция URA.RU обсудила с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. — Этим летом в Югре началось строительство второго моста через Обь. Проект получил федеральную поддержку. Однако федеральное софинансирование по нынешним графикам ожидается только через два года. До этого вся нагрузка ложится на региональный бюджет. Вы вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой говорили, что приложите усилия, чтобы этот объект быстрее получил федеральное софинансирование. Удается ли выполнить эту задачу и намечены ли уже какие-либо сроки? Уральский полпред Владимир Якушев присутствовал на церемонии начала строительства второго моста через Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Хочу обратить внимание, что проект реализуется по поручению президента, включен в федеральный план расширения магистральной инфраструктуры и «пятилетку» по дорожному строительству. Проект — очень важен и для Югры, и для страны в целом. Понимая его значимость для региона, перспективы, которые он обещает, Наталья Владимировна, как опытный и дальновидный руководитель, вместе со своей управленческой командой уже приступили к его реализации за счет региональных средств. В федеральным бюджете софинансирование строительства предусмотрено в 2025 г. в объеме 4,5 млрд рублей. В следующем году — в ходе исполнения федерального бюджета — будем прорабатывать возможность опережающего финансирования. — Будучи уже в статусе полпреда, Вы несколько раз публично заявляли о том, что трасса между Тюменью и Югрой должна стать четырехполосной. В итоге, этому проекту суждено сбыться? — В прошлом году 85 км трассы Р-404 в Тюменской области уже расширили с двух до четырех полос. В этом году сдано еще 30 км. Всего до четырех полос расширено уже 150 км, а к 2026 году — таким будет весь участок от Тюмени до Тобольска. Дальнейшее зависит от финансирования. Но я считал и считаю, что четырехполосной дорога должна быть на всем своем протяжении: это обеспечивает безопасность движения. — Мобилизованные из ХМАО полны надежды по поводу создания именного батальона «Югра». Поскольку военнослужащие проходят боевую подготовку вместе, то также хотели бы служить вместе и в зоне СВО. Как считаете, насколько реально создание такого подразделения в действительности? — Эта тема поддерживается нами и Министерством обороны. Мы сделаем все необходимое, чтобы они служили вместе. — Жителей ХМАО постоянно беспокоит вопрос северных доплат, а именно риск их отмены в ближайшем будущем. Слухи о таких решениях периодически муссируются. Обсуждается ли вопрос на федеральном уровне и существует ли такая вероятность вообще? Югорчане могут не тревожиться об отмене «северных» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Мы все понимаем, какой массив законодательства был сформирован в период СССР. И многие акты СССР и РСФСР продолжали применяться и в Российской Федерации. И очевидно имеет смысл такие акты пересмотреть, обновить, сделать соответствующими современной жизни, отказавшись от очевидных атавизмов и сохранив, конечно, все разумные и нужные нормы. Вот в этом и заключался механизм «регуляторной гильотины», реализованный федеральным правительством. Поскольку районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате работников в особых климатических условиях установлены как раз актами органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, «гильотина» и стала причиной тех слухов, о которых вы говорите. Хочу успокоить жителей округа. Акты о районном коэффициенте в рамках «регуляторной гильотины» на этом этапе вообще не пересматривались, они вошли в тот перечень актов, определенный правительством России, которые пересмотру пока не подлежит. Действие этих актов сохранено до 1 сентября 2025 года, но, уверен, что эта дата определена только как дата для такого осовременивания этого регулирования, действие их будет продолжено, поскольку районный коэффициент — это справедливая компенсация за проживание наших граждан в суровых климатических условиях. — Губернатор Югры Наталья Комарова недавно заявила, что договор о сотрудничестве между Югрой, Ямалом и Тюменской областью необходимо обновить с учетом текущих реалий, поскольку его основные параметры были прописаны в 2004 году, когда он подписывался главами регионов в первый раз. Как вы считаете, сейчас речь может идти о каких-то «косметических» правках или настало время внести какие-то существенные изменения в этот документ? — Выше я уже отвечал на подобный вопрос. Не буду повторяться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поможет ли федерация построить Югре второй мост через Обь? Удастся ли сделать всю трассу Югра-Тюмень четырехполосной и безопасной? Мобилизованные из ХМАО смогут служить вместе? Какой будет будущее северных доплат? К чему приведет дискуссия о конструкции программы «Сотрудничество»? Эти пять самых актуальных проблем автономного округа югорская редакция URA.RU обсудила с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым. — Этим летом в Югре началось строительство второго моста через Обь. Проект получил федеральную поддержку. Однако федеральное софинансирование по нынешним графикам ожидается только через два года. До этого вся нагрузка ложится на региональный бюджет. Вы вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой говорили, что приложите усилия, чтобы этот объект быстрее получил федеральное софинансирование. Удается ли выполнить эту задачу и намечены ли уже какие-либо сроки? — Хочу обратить внимание, что проект реализуется по поручению президента, включен в федеральный план расширения магистральной инфраструктуры и «пятилетку» по дорожному строительству. Проект — очень важен и для Югры, и для страны в целом. Понимая его значимость для региона, перспективы, которые он обещает, Наталья Владимировна, как опытный и дальновидный руководитель, вместе со своей управленческой командой уже приступили к его реализации за счет региональных средств. В федеральным бюджете софинансирование строительства предусмотрено в 2025 г. в объеме 4,5 млрд рублей. В следующем году — в ходе исполнения федерального бюджета — будем прорабатывать возможность опережающего финансирования. — Будучи уже в статусе полпреда, Вы несколько раз публично заявляли о том, что трасса между Тюменью и Югрой должна стать четырехполосной. В итоге, этому проекту суждено сбыться? — В прошлом году 85 км трассы Р-404 в Тюменской области уже расширили с двух до четырех полос. В этом году сдано еще 30 км. Всего до четырех полос расширено уже 150 км, а к 2026 году — таким будет весь участок от Тюмени до Тобольска. Дальнейшее зависит от финансирования. Но я считал и считаю, что четырехполосной дорога должна быть на всем своем протяжении: это обеспечивает безопасность движения. — Мобилизованные из ХМАО полны надежды по поводу создания именного батальона «Югра». Поскольку военнослужащие проходят боевую подготовку вместе, то также хотели бы служить вместе и в зоне СВО. Как считаете, насколько реально создание такого подразделения в действительности? — Эта тема поддерживается нами и Министерством обороны. Мы сделаем все необходимое, чтобы они служили вместе. — Жителей ХМАО постоянно беспокоит вопрос северных доплат, а именно риск их отмены в ближайшем будущем. Слухи о таких решениях периодически муссируются. Обсуждается ли вопрос на федеральном уровне и существует ли такая вероятность вообще? — Мы все понимаем, какой массив законодательства был сформирован в период СССР. И многие акты СССР и РСФСР продолжали применяться и в Российской Федерации. И очевидно имеет смысл такие акты пересмотреть, обновить, сделать соответствующими современной жизни, отказавшись от очевидных атавизмов и сохранив, конечно, все разумные и нужные нормы. Вот в этом и заключался механизм «регуляторной гильотины», реализованный федеральным правительством. Поскольку районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате работников в особых климатических условиях установлены как раз актами органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, «гильотина» и стала причиной тех слухов, о которых вы говорите. Действие этих актов сохранено до 1 сентября 2025 года, но, уверен, что эта дата определена только как дата для такого осовременивания этого регулирования, действие их будет продолжено, поскольку районный коэффициент — это справедливая компенсация за проживание наших граждан в суровых климатических условиях. — Губернатор Югры Наталья Комарова недавно заявила, что договор о сотрудничестве между Югрой, Ямалом и Тюменской областью необходимо обновить с учетом текущих реалий, поскольку его основные параметры были прописаны в 2004 году, когда он подписывался главами регионов в первый раз. Как вы считаете, сейчас речь может идти о каких-то «косметических» правках или настало время внести какие-то существенные изменения в этот документ? — Выше я уже отвечал на подобный вопрос. Не буду повторяться.