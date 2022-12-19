В Свердловской области ждут президента РФ Владимира Путина

20 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область. Приезд главы государства запланирован на конец текущей рабочей недели. Об этом сообщил источник URA.RU. «В Свердловской области до конца текущей недели ждут с визитом президента РФ Владимира Путина. В планах посетить одно из оборонных предприятий региона», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу президента России. Там сообщили, что информация носит закрытый характер. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Совещание прошло на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область. Приезд главы государства запланирован на конец текущей рабочей недели. Об этом сообщил источник URA.RU. «В Свердловской области до конца текущей недели ждут с визитом президента РФ Владимира Путина. В планах посетить одно из оборонных предприятий региона», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу президента России. Там сообщили, что информация носит закрытый характер. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Совещание прошло на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России.