19 декабря 2022

В Свердловской области ждут президента РФ Владимира Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область. Приезд главы государства запланирован на конец текущей рабочей недели. Об этом сообщил источник URA.RU.

«В Свердловской области до конца текущей недели ждут с визитом президента РФ Владимира Путина. В планах посетить одно из оборонных предприятий региона», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу президента России. Там сообщили, что информация носит закрытый характер.

Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Совещание прошло на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область. Приезд главы государства запланирован на конец текущей рабочей недели. Об этом сообщил источник URA.RU. «В Свердловской области до конца текущей недели ждут с визитом президента РФ Владимира Путина. В планах посетить одно из оборонных предприятий региона», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу президента России. Там сообщили, что информация носит закрытый характер. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Совещание прошло на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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