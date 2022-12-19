При смертельном столкновении на тюменской трассе погиб мужчина

20 декабря 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Под Тюменью камаз снес в кювет легковушку, выехавшую на встречную полосу Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении легковушки с камазом погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобили столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Предварительно, „Киа“ выехал на встречную полосу. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась. Погиб 54-летний водитель „Киа“. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало об угрожающей тюменцам мегапробке на Московском тракте. Там камаз, попавший в ДТП, перекрыл одну полосу движения.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении легковушки с камазом погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобили столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Предварительно, „Киа“ выехал на встречную полосу. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась. Погиб 54-летний водитель „Киа“. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало об угрожающей тюменцам мегапробке на Московском тракте. Там камаз, попавший в ДТП, перекрыл одну полосу движения.