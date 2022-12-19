При смертельном столкновении на тюменской трассе погиб мужчина

Под Тюменью камаз снес в кювет легковушку, выехавшую на встречную полосу
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении легковушки с камазом погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«Автомобили столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Предварительно, „Киа“ выехал на встречную полосу. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась. Погиб 54-летний водитель „Киа“. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД.
Ранее URA.RU сообщало об угрожающей тюменцам мегапробке на Московском тракте. Там камаз, попавший в ДТП, перекрыл одну полосу движения.
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