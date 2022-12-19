19 декабря 2022
18 декабря 2022

При смертельном столкновении на тюменской трассе погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, камаз, общественный транспорт, трамвай
Под Тюменью камаз снес в кювет легковушку, выехавшую на встречную полосу Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении легковушки с камазом погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Автомобили столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Предварительно, „Киа“ выехал на встречную полосу. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась. Погиб 54-летний водитель „Киа“. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало об угрожающей тюменцам мегапробке на Московском тракте. Там камаз, попавший в ДТП, перекрыл одну полосу движения.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении легковушки с камазом погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобили столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня ночью. Предварительно, „Киа“ выехал на встречную полосу. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась. Погиб 54-летний водитель „Киа“. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало об угрожающей тюменцам мегапробке на Московском тракте. Там камаз, попавший в ДТП, перекрыл одну полосу движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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