Как стало известно агентству, пострадавших в ДТП нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Московском тракте в Тюмени произошло ДТП с камазом, из-за этого на дороге образуется пробка. Информацию об этом водители опубликовали на площадке сервиса 2ГИС.

«Московский тракт. ДТП с камазом», — пометил на карте в 2ГИС один из водителей.

Как стало известно агентству, «Камаз» перекрыл одну из полос движения, тем самым осложнил проезд машин в среднем ряду. Пострадавших в ДТП нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени жалуются на «бесконечную» пробку на выезде из города.