31 августа 2022

Тюменцам угрожает мегапробка из-за ДТП с камазом. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, фура, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск
Как стало известно агентству, пострадавших в ДТП нет Фото:

На Московском тракте в Тюмени произошло ДТП с камазом, из-за этого на дороге образуется пробка. Информацию об этом водители опубликовали на площадке сервиса 2ГИС.

«Московский тракт. ДТП с камазом», — пометил на карте в 2ГИС один из водителей.

Как стало известно агентству, «Камаз» перекрыл одну из полос движения, тем самым осложнил проезд машин в среднем ряду. Пострадавших в ДТП нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени жалуются на «бесконечную» пробку на выезде из города.

Отметка на карте, где произошло ДТП и в настоящий момент образуется пробка

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На Московском тракте в Тюмени произошло ДТП с камазом, из-за этого на дороге образуется пробка. Информацию об этом водители опубликовали на площадке сервиса 2ГИС. «Московский тракт. ДТП с камазом», — пометил на карте в 2ГИС один из водителей. Как стало известно агентству, «Камаз» перекрыл одну из полос движения, тем самым осложнил проезд машин в среднем ряду. Пострадавших в ДТП нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени жалуются на «бесконечную» пробку на выезде из города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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