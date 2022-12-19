Челябинский завод выполнил оборонный заказ по поставкам двигателей танков

ЧТЗ в срок выполнил план гособоронзаказа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завод «ЧТЗ—Уралтрак» (Челябинск) выполнил гособоронзаказ по выпуску танковых двигателей и запчастей к ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«ООО „ЧТЗ—Уралтрак“ в срок выполнил обязательства перед Министерством обороны РФ по выполнению прямого гособоронзаказа за 2022 год. Предприятие поставило дизельные двигатели и запчасти к ним», — рассказали URA.RU на предприятии.

Как заявил директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков, задачи военных ЧТЗ выполнил уже в начале декабря. Топ-менеджер отметил административно-финансовую поддержку губернатора Алексея Текслера и успешную работу руководства завода.

Моторное производство ЧТЗ выпускает дизельные двигатели мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники. Также ассортимент предприятия содержит запчасти к двигателям. Продукцией компании оснащают танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».

Компания ведет массовый набор кадров. В октябре на завод приняли порядка 250 сотрудников, в ноябре — около 200. В планах на 2023 год принять на работу 700 новых заводчан.