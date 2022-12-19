В Нижневартовске три школы перевели на дистанционное обучение

На дистанционное обучение отправили три школы и 12 классов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) завершили мониторинг школ после рекомендации Роспотребнадзора перевести образовательный процесс в онлайн-формат. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что в городе принято решение отправить учеников трех школ на дистанционное обучение с 21 по 30 декабря.

«По информации департамента образования администрации города, в ходе мониторинга заболеваемости установлено: по состоянию на 20 декабря 2022 года в трех школах (СШ №21, Гимназия №1 и Лицей №1 имени Пушкина) превышен порог заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом. В связи с этим данные образовательные учреждения с 21 по 30 декабря 2022 года переводятся на обучение с применением дистанционных технологий», — прокомментировали в пресс-службе.

На дистант также отправили 12 классов в шести школах города. «Мониторинг будем продолжать ежедневно и принимать оперативные решения», — сообщила корреспонденту агентства вице-мэр Нижневартовска по социальной политике Ирина Воликовская.

Ранее URA.RU писало о том, что 20 декабря образовательный процесс в школах Нижневартовска пройдет в обычном режиме, так как департамент образования должен провести мониторинг. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что в городе превышение порога заболеваемости ОРВИ, и рекомендовал перевести образовательный процесс в школах на дистант.