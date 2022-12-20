Разведчики захватили украинских боевиков, причастных к расстрелу военнопленных РФ. Видео

20 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ были задержаны российскими военными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live». «Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.

Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live». «Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.