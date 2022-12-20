Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live».
«Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия.
Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.
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Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live». «Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.