Разведчики захватили украинских боевиков, причастных к расстрелу военнопленных РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, показательные выступления, росгвардия, рукопашный бой, захват преступника, освобождение заложников, спецоперация, терроризм, контртеррористическая, бойцы, криминал, омон
Боевики ВСУ были задержаны российскими военными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live».

«Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия.

Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские разведчики взяли в плен украинских военных из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Видео с захваченными украинцами было опубликовано в telegram-канале «Добровольский Live». «Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — сообщил автор канала. На опубликованном видео — связанные военные с украинскими знаками различия. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что ситуация демонстрирует «сущность киевского режима». Позднее газета The New York Times опубликовала подтверждение, что преступление было совершено боевиками ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...