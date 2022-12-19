Риелторы спрогнозировали спрос на квартиры в Кургане в 2023 году

Мнением о будущем рынка недвижимости в Кургане поделились его участники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2023 году лучше всего будут продаваться квартиры в новостройках. Об этом URA.RU сообщили участники рынка недвижимости в Кургане.

«Ипотеку на новостройки продлили, поэтому все как было, так и останется. Преимущественно будут покупать квартиры в новостройках. Тем более в Кургане они востребованы, потому что у нас мало застройщиков, и там низкая процентная ставка. И люди хотят жить в новом жилье», — объяснил URA.RU президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева также сообщила URA.RU, что в отличии от других регионов в Курганской области нет перенасыщенности новостроек, поэтому квартиры в таких домах в регионе покупают хорошо. «Ближе к весне 2023 года, по мере выхода запланированных проектов, рынок сбалансируется окончательно с точки зрения спроса и предложения. Ожидаем ровные показатели рынка на уровне 2018 года. Вряд ли мы увидим еще снижение цен. Скорее всего у проектов, которые выйдут на продажи в следующем году, мы увидим близкие цены к текущему предложению», — рассказал URA.RU управляющий партнер застройщика Vitamin development Артем Бер.

Представитель застройщика добавил, что среди новостроек снизится спрос на сегмент «жесткий эконом», так как в таком случае горожанам будет проще купить квартиры на вторичном рынке жилья. По этой причине, по его словам, в Кургане за год число проектов, для которых применяют технологию каркасно-монолитного строительства, которая считается выше по уровню, выросло с одного до пяти.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Кургане росла средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройках. При этом в городе наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.