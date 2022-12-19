Торги по продаже «Здоровой фермы» завершились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На торгах 20 декабря группу компаний «Здоровая ферма», одного из крупнейших агрохолдингов Челябинской области, ранее принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову, выкупила компания «Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в холдинг «Черкизово». Информация об этом размещена в итоговом протоколе проведения торгов.

«Победителем аукциона стала компания «Агропромышленный комплекс «Михайловский» холдинга «Черкизово». Стоимость покупки составляет 4 033 263 352,37 рубля», — следует из данных итогового протокола.

На объявленный аукцион заявилось еще три компании, одна из которых из Башкортостана. На продажу было выставлено 100% долей в уставных капиталах ряда предприятий. Среди них ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». В лот также включили права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим компаниям на общую сумму в 3,43 млрд рублей. Торги завершились в 11 часов по московскому времени.

Первые торги по продаже активов «Здоровой фермы» были объявлены в 2021 году, но не состоялись из-за отсутствия покупателей. Свинокомплекс «Родниковский» в селе Миасское (Красноармейский район) из структуры выделили, заявив, что реализуют его отдельно.

Согласно данным сервиса СБИС, до декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», основное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала Колесникову. Затем держателем активов стал «Траст».

«Михайловский» входит в группу «Черкизово» Скрин: сервис СБИС