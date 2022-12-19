Пермские ученые сделали новое открытие в импортозамещении

Исследование ученых доказало превосходство отечественного заводского оборудования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) выяснили, чем можно заменить режущие инструменты в зарубежных обрабатывающих комплексах и программируемых станках, которые используются для резки металла на производствах. В своем исследовании специалисты вуза использовали метод компьютерной диагностики.

«С помощью этого метода они сопоставили по ключевым параметрам лезвийные инструменты, произведенные несколькими западными и российскими фирмами. Отслеживали силу и мощность резания, температуру, шум и вибрации, производимые режущими пластинами. Обработке подверглись образцы из углеродистой и нержавеющей стали, так как эти металлы активно использует машиностроительная отрасль», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Исследование показало, что режущие пластины, выпущенные на одном из уральских заводов, создают меньше шероховатостей на поверхности детали. По показателю вибрации и силе резки отечественные образцы уступили лишь шведским аналогам. При этом отечественное режущее оборудование стало абсолютным лидером в чистовом точении углеродистой стали. Таким образом, эксперимент доказал, что в России производятся режущие пластины, способные эффективно заменить импортные инструменты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в компании «Ф2 Инновации», основанной выпускниками Пермского Политеха, разработали самый большой в России гранульный 3D-принтер, который может создавать объемные детали. Новинка может быть востребована предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия руководства страны направлены на развитие оригинальных производств, переход на широкое использование отечественных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению США и стран Евросоюза.