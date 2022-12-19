Новый шеф УФСБ впервые собрал свердловских VIP

Торжественное мероприятие проходит на площадке УФСБ, поделился источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник УФСБ по Свердловской области генерал-майор Игорь Николаев впервые собирает свердловских VIP на своей территории. По данным URA.RU, в здании управления на ул. Вайнера, 4 в эти минуты проходит его торжественный прием по случаю Дня работника органов безопасности.

«Приглашены первые лица Екатеринбурга и области, коллеги Николаева из других силовых структур. Для Николаева это первое подобное мероприятие, но не стоит рассматривать его как „знакомство с тусовкой“ — большинство гостей он давно знает лично», — поделился инсайдер, близкий к региональному правительству. В пресс-службе УФСБ на вопрос корреспондента не ответили.

Николаев работает в статусе главы УФСБ с конца июля. На этой позиции он сменил Алексея Зиновьева, возглавившего инспекторское управление в Центральном аппарате ФСБ. До переезда в Екатеринбург Николаев отвечал за УФСБ по Тюменской области.

За все это время в свет Николаев выходил лишь однажды — 7 сентября, когда свой профессиональный праздник отмечали сотрудники Следственного комитета. По одной из версий, причина в том, что Николаев до конца ноября постоянно ездил в командировки в Москву и в столице Урала толком не был.