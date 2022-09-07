Новый шеф свердловского УФСБ впервые предстал перед «клубом генералов»

Начальник управления ФСБ по Свердловской области Игорь Николаев, занявший пост в конце июля, впервые предстал перед силовой и политической элитами региона. Генерал-майор в числе десятка приглашенных прибыл на банкет, организованный Следственным комитетом, передает корреспондент URA.RU.
Областное управление СК собрало первых лиц региона по торжественному случаю — 15 лет со дня образования ведомства в составе прокуратуры РФ. На праздник вместе со статусными силовиками прибыли высокопоставленные чиновники: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Азат Салихов и, как анонсировали источники URA.RU, глава региона Евгений Куйвашев. С каждым из них Николаев уже был знаком.
Сам генерал-майор, нарушая традицию предшественника, приехал на банкет на служебном внедорожнике: прежний шеф УФСБ Алексей Зиновьев передвигался по Екатеринбургу исключительно на минивэне. Внимание привлек и автомобиль областного прокурора Бориса Крылова, который прибыл на черном BMW 750. Премиальный седан используют только по самым торжественным поводам, в остальные дни облпрокурор пользуется более скромными авто.
Руководство управления СК на мероприятии представили начальник ведомства генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский и его первый зам Анатолий Надбитов. На празднике также был замечен и бывший руководитель областного управления Валерий Задорин.
Игорь Николаев возглавил свердловское УФСБ в конце июля. В первый же день в Екатеринбурге он встретился с губернатором Куйвашевым и полпредом президента Владимиром Якушевым. Банкет СК называют знаковым для Николаева — это его первый большой выход в свет с коллегами-силовиками.
Евгений Куйвашев принял приглашение на день рождения СК
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Начальник управления ФСБ по Свердловской области Игорь Николаев, занявший пост в конце июля, впервые предстал перед силовой и политической элитами региона. Генерал-майор в числе десятка приглашенных прибыл на банкет, организованный Следственным комитетом, передает корреспондент URA.RU. Областное управление СК собрало первых лиц региона по торжественному случаю — 15 лет со дня образования ведомства в составе прокуратуры РФ. На праздник вместе со статусными силовиками прибыли высокопоставленные чиновники: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Азат Салихов и, как анонсировали источники URA.RU, глава региона Евгений Куйвашев. С каждым из них Николаев уже был знаком. Сам генерал-майор, нарушая традицию предшественника, приехал на банкет на служебном внедорожнике: прежний шеф УФСБ Алексей Зиновьев передвигался по Екатеринбургу исключительно на минивэне. Внимание привлек и автомобиль областного прокурора Бориса Крылова, который прибыл на черном BMW 750. Премиальный седан используют только по самым торжественным поводам, в остальные дни облпрокурор пользуется более скромными авто. Руководство управления СК на мероприятии представили начальник ведомства генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский и его первый зам Анатолий Надбитов. На празднике также был замечен и бывший руководитель областного управления Валерий Задорин. Игорь Николаев возглавил свердловское УФСБ в конце июля. В первый же день в Екатеринбурге он встретился с губернатором Куйвашевым и полпредом президента Владимиром Якушевым. Банкет СК называют знаковым для Николаева — это его первый большой выход в свет с коллегами-силовиками.