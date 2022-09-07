Новый шеф свердловского УФСБ впервые предстал перед «клубом генералов»

Начальник свердловского УФСБ встретился с главами силовых ведомств

Игорь Николаев (справа) впервые появился на большом торжественном мероприятии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Начальник управления ФСБ по Свердловской области Игорь Николаев, занявший пост в конце июля, впервые предстал перед силовой и политической элитами региона. Генерал-майор в числе десятка приглашенных прибыл на банкет, организованный Следственным комитетом, передает корреспондент URA.RU.

Областное управление СК собрало первых лиц региона по торжественному случаю — 15 лет со дня образования ведомства в составе прокуратуры РФ. На праздник вместе со статусными силовиками прибыли высокопоставленные чиновники: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Азат Салихов и, как анонсировали источники URA.RU, глава региона Евгений Куйвашев. С каждым из них Николаев уже был знаком.

Сам генерал-майор, нарушая традицию предшественника, приехал на банкет на служебном внедорожнике: прежний шеф УФСБ Алексей Зиновьев передвигался по Екатеринбургу исключительно на минивэне. Внимание привлек и автомобиль областного прокурора Бориса Крылова, который прибыл на черном BMW 750. Премиальный седан используют только по самым торжественным поводам, в остальные дни облпрокурор пользуется более скромными авто.

Руководство управления СК на мероприятии представили начальник ведомства генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский и его первый зам Анатолий Надбитов. На празднике также был замечен и бывший руководитель областного управления Валерий Задорин.

Игорь Николаев возглавил свердловское УФСБ в конце июля. В первый же день в Екатеринбурге он встретился с губернатором Куйвашевым и полпредом президента Владимиром Якушевым. Банкет СК называют знаковым для Николаева — это его первый большой выход в свет с коллегами-силовиками.

Евгений Куйвашев принял приглашение на день рождения СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областной прокурор Борис Крылов прибыл на парадном автомобиле BMW — машину выводят из служебного гаража только по особым случаям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из членов правительства на праздник приехали замгубернатора Азат Салихов… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев Фото: Размик Закарян © URA.RU