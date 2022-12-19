В курганском правительстве полгода не могут найти кандидатов на руководящие должности

20 декабря 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Три управления департамента строительства Курганской области полгода работают без руководителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области уже полгода пустуют места начальников трех управлений. Информация о вакансиях опубликована на сайте департамента. «Начальник управления автомобильных дорог — вакансия, начальник управления ЖКХ — вакансия, начальник управления госэкспертизы — вакансия», — указано на сайте. При этом должности глав управлений пустуют с начала июня. Также в департаменте вакантны места начальников отделов: строительства, учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг, а также долевого строительства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в июне в департамент искали кандидата на пост начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Также не было начальников отделов долевого строительства и жилищного строительства.

В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области уже полгода пустуют места начальников трех управлений. Информация о вакансиях опубликована на сайте департамента. «Начальник управления автомобильных дорог — вакансия, начальник управления ЖКХ — вакансия, начальник управления госэкспертизы — вакансия», — указано на сайте. При этом должности глав управлений пустуют с начала июня. Также в департаменте вакантны места начальников отделов: строительства, учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг, а также долевого строительства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в июне в департамент искали кандидата на пост начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Также не было начальников отделов долевого строительства и жилищного строительства.