19 декабря 2022

В курганском правительстве полгода не могут найти кандидатов на руководящие должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, совещание, дума, мониторы, заседание, отпуск чиновников
Три управления департамента строительства Курганской области полгода работают без руководителей Фото:

В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области уже полгода пустуют места начальников трех управлений. Информация о вакансиях опубликована на сайте департамента.

«Начальник управления автомобильных дорог — вакансия, начальник управления ЖКХ — вакансия, начальник управления госэкспертизы — вакансия», — указано на сайте. При этом должности глав управлений пустуют с начала июня. Также в департаменте вакантны места начальников отделов: строительства, учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг, а также долевого строительства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что в июне в департамент искали кандидата на пост начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Также не было начальников отделов долевого строительства и жилищного строительства.

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В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области уже полгода пустуют места начальников трех управлений. Информация о вакансиях опубликована на сайте департамента. «Начальник управления автомобильных дорог — вакансия, начальник управления ЖКХ — вакансия, начальник управления госэкспертизы — вакансия», — указано на сайте. При этом должности глав управлений пустуют с начала июня. Также в департаменте вакантны места начальников отделов: строительства, учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг, а также долевого строительства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в июне в департамент искали кандидата на пост начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Также не было начальников отделов долевого строительства и жилищного строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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