Курганская область стремительно теряет иностранных мигрантов

Больше 20 тысяч мигрантов покинули Курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской области в три раза, по сравнению с прошлым годом, увеличился отток иностранных мигрантов. Об этом сообщается в официальных документах управления службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«За январь—сентябрь 2022 года Курганскую область покинуло 2 660 иностранных мигрантов. Это в 2,9 раза больше, чем за такой же период 2021 года. Тогда регион покинуло 900 человек. Большинство выбывших из региона мигрантов в 2022 году — из стран Содружества Независимых Государств (2496 человек). Еще 164 — граждане других зарубежных стран», — указано в документе Свердловскстата. При этом на 200 человек сократилось число иностранцев, приехавших в Курганскую область в 2022 году.

Регион также покидают граждане РФ. Согласно статистике службы, около 9,3 тысяч из общего числа мигрантов уехали в другие города России. При этом из других регионов в Курганскую область приехало около 7,7 тысяч человек (показатель на уровне 2021 года). В Курганской области, как сообщают в службе госстатистики, наблюдается миграционная убыль в объеме — 2961 человека.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской УМВД после проверки мигрантов нашли более сотни нарушений. Сотрудники полиции в рамках операции «Стоп Нелегал» за рабочую неделю проверили около тысячи объектов, а также 127 мест проживания иностранцев. Под проверку попали около 1 700 мигрантов.