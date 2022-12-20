Путин раскрыл, о чем постоянно думает

Путин: я постоянно думаю о тех, кто рискует жизнью в зоне спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступил с речью во время вручения госнаград Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о россиянах, которые участвуют в спецоперации и рискуют жизнью. С речью президент выступил во время вручения госнаград.

«Все они герои: все, кто несет эту тяжелую, опасную, ответственную службу. Они рискуют жизнью каждую секунду. Подавляющее большинство граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. Они на острие решений самых сложных задач», — сказал Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Вручение государственных наград проходило в Екатерининском зале Кремля. Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Также госнаграды получили главред RT Маргарита Симоньян и военкор Семен Пегов (WarGonzo).

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о россиянах, которые участвуют в спецоперации и рискуют жизнью. С речью президент выступил во время вручения госнаград. «Все они герои: все, кто несет эту тяжелую, опасную, ответственную службу. Они рискуют жизнью каждую секунду. Подавляющее большинство граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. Они на острие решений самых сложных задач», — сказал Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Вручение государственных наград проходило в Екатерининском зале Кремля. Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Также госнаграды получили главред RT Маргарита Симоньян и военкор Семен Пегов (WarGonzo).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...