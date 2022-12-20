Путин раскрыл, о чем постоянно думает

Путин: я постоянно думаю о тех, кто рискует жизнью в зоне спецоперации

20 декабря 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил с речью во время вручения госнаград Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о россиянах, которые участвуют в спецоперации и рискуют жизнью. С речью президент выступил во время вручения госнаград. «Все они герои: все, кто несет эту тяжелую, опасную, ответственную службу. Они рискуют жизнью каждую секунду. Подавляющее большинство граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. Они на острие решений самых сложных задач», — сказал Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Вручение государственных наград проходило в Екатерининском зале Кремля. Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Также госнаграды получили главред RT Маргарита Симоньян и военкор Семен Пегов (WarGonzo).

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о россиянах, которые участвуют в спецоперации и рискуют жизнью. С речью президент выступил во время вручения госнаград. «Все они герои: все, кто несет эту тяжелую, опасную, ответственную службу. Они рискуют жизнью каждую секунду. Подавляющее большинство граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. Они на острие решений самых сложных задач», — сказал Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Вручение государственных наград проходило в Екатерининском зале Кремля. Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Также госнаграды получили главред RT Маргарита Симоньян и военкор Семен Пегов (WarGonzo).