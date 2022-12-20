Три человека погибли в пожаре на газопроводе в Чувашии. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Пожар на газопроводе произошел 20 декабря Фото:

Три человека погибли в пожаре на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщают российские СМИ.

«Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии», — пишет «РЕН ТВ» в своем telegram-канале, ссылаясь на источники. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Ранее в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел пожар. Власти региона поясняли, что до возгорания там вела свои работы эксплуатирующая организация.

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Три человека погибли в пожаре на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщают российские СМИ. «Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии», — пишет «РЕН ТВ» в своем telegram-канале, ссылаясь на источники. Пострадавший сейчас находится в больнице. Ранее в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел пожар. Власти региона поясняли, что до возгорания там вела свои работы эксплуатирующая организация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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