Три человека погибли в пожаре на газопроводе в Чувашии. Видео

20 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Пожар на газопроводе произошел 20 декабря Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Три человека погибли в пожаре на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщают российские СМИ. «Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии», — пишет «РЕН ТВ» в своем telegram-канале, ссылаясь на источники. Пострадавший сейчас находится в больнице. Ранее в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел пожар. Власти региона поясняли, что до возгорания там вела свои работы эксплуатирующая организация.

Три человека погибли в пожаре на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщают российские СМИ. «Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии», — пишет «РЕН ТВ» в своем telegram-канале, ссылаясь на источники. Пострадавший сейчас находится в больнице. Ранее в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел пожар. Власти региона поясняли, что до возгорания там вела свои работы эксплуатирующая организация.