Пожар на газопроводе произошел 20 декабря
Три человека погибли в пожаре на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщают российские СМИ.
«Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии», — пишет «РЕН ТВ» в своем telegram-канале, ссылаясь на источники. Пострадавший сейчас находится в больнице.
Ранее в Чувашии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел пожар. Власти региона поясняли, что до возгорания там вела свои работы эксплуатирующая организация.
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