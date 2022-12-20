CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ПВО Patriot

20 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

США поставят Украине оружие на этой неделе, пишет издание Фото: The U.S. National Archives новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники. «В следующем пакете помощи Украине США направят комплекты высокоточных бомб и ракеты Patriot», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, отметили журналисты, Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе. Ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.

США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники. «В следующем пакете помощи Украине США направят комплекты высокоточных бомб и ракеты Patriot», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, отметили журналисты, Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе. Ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.