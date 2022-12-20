CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ПВО Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США поставят Украине оружие на этой неделе, пишет издание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

«В следующем пакете помощи Украине США направят комплекты высокоточных бомб и ракеты Patriot», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, отметили журналисты, Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе.

Ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники. «В следующем пакете помощи Украине США направят комплекты высокоточных бомб и ракеты Patriot», — пишет издание со ссылкой на источники. Помимо этого, отметили журналисты, Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе. Ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...