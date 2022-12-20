Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Основатель ЧВК «Вагнера» позвал Владимира Зеленского на встречу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте (Артемовск). С предложением Пригожин выступил в день визита украинского лидера в город.

«Сидел в штабе на Первомайке, сказали: Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Определимся, где чье и зачем», — приводит приглашение Пригожина его пресс-служба.

Зеленский приезжал в Бахмут днем 20 декабря. По данным «РБК-Украина», в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее сообщалось о сложной обстановке в городе. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте (Артемовск). С предложением Пригожин выступил в день визита украинского лидера в город. «Сидел в штабе на Первомайке, сказали: Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Определимся, где чье и зачем», — приводит приглашение Пригожина его пресс-служба. Зеленский приезжал в Бахмут днем 20 декабря. По данным «РБК-Украина», в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее сообщалось о сложной обстановке в городе. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...