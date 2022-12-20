Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте

20 декабря 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Основатель ЧВК «Вагнера» позвал Владимира Зеленского на встречу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте (Артемовск). С предложением Пригожин выступил в день визита украинского лидера в город. «Сидел в штабе на Первомайке, сказали: Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Определимся, где чье и зачем», — приводит приглашение Пригожина его пресс-служба. Зеленский приезжал в Бахмут днем 20 декабря. По данным «РБК-Украина», в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее сообщалось о сложной обстановке в городе. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои.

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте (Артемовск). С предложением Пригожин выступил в день визита украинского лидера в город. «Сидел в штабе на Первомайке, сказали: Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Определимся, где чье и зачем», — приводит приглашение Пригожина его пресс-служба. Зеленский приезжал в Бахмут днем 20 декабря. По данным «РБК-Украина», в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее сообщалось о сложной обстановке в городе. Бахмут сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои.