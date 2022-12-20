В Челябинской области зафиксирована высокая преступность среди мигрантов

Число преступлений в РФ, совершенных мигрантами, растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинская область попала в число регионов с высокой преступностью среди мигрантов. Это прозвучало на совещании 20 декабря по вопросам расследования преступлений, совершенных мигрантами, и в миграционной сфере, которое провел глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«В России фиксируется рост преступности иностранных граждан. В 2021 году рост составил 6%, в 2022 году —10%. Высока преступность в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. Как заявил Бастрыкин, на треть выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный призвал усилить контроль за мигрантами. Они, по его словам, должны знать, что в случае правонарушений, въезд в Россию им будет закрыт.