Депутат Госдумы призвал усилить контроль за мигрантами

Мигранты должны понимать, что в случае совершения правонарушения им грозит наказание и запрет въезда в Россию. В таком случае удастся решить проблему преступности среди мигрантов, предположил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Одно из лучших лекарств — институт неотвратимости наказания. Чтобы каждый, кто к нам приезжает, понимал, что в случае совершения какого-либо правонарушения, тем более влекущего уголовно-правовые последствия, он в обязательном порядке будет нести уголовное наказание и путь в Россию ему будет закрыт на многие годы, то, я думаю, таких правонарушений будет намного меньше», — сказал в интервью «
По его словам, в России предусмотрено выдворение из страны за нарушение законов, но важно сместить акцент на правоприменительную практику. Многие мигранты или не знают эти правила или сознательно нарушают их, заявил Выборный. Депутат также поддержал инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов.
Ранее в Домодедово (Подмосковье) произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами. В потасовке участвовали несколько десятков человек, причина конфликта неизвестна. Полиция задержала семерых участников драки, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В Москве на мужчину с маленьким сыном напали четыре уроженца стран Кавказа. Участников драки обвинили в покушении на убийство.
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