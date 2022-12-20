20 декабря 2022
19 декабря 2022

Мэр из ХМАО собирает деньги на покупку квадрокоптера для мобилизованного брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер, дрон
Александр Старжинский собирает деньги на покупку квадрокоптера для мобилизованного брата Фото:
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Мобилизация в России

Глава поселка Половинка Кондинского района (ХМАО) Александр Старжинский начал собирать деньги на покупку квадрокоптера для мобилизованного брата Евгения. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем скоро мой брат отправляется в зону боевых действий в рамках СВО. Он хорошо освоил управление квадрокоптером, но сейчас нужна более современная и эффективная модель. Я запускаю сбор средств на квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal + два аккумулятора, общая сумма 860 000 рублей», — написал Старжинский.

Он добавил, что высокая стоимость беспилотника обусловлена дополнительным оборудованием, таким как тепловизор. Он позволяет эффективно обнаруживать противника. Мэр пообещал опубликовать отчет о покупке на своей странице.

Ранее URA.RU рассказывало, что брат-двойняшка мэра Половинки Евгений приезжал в родной поселок на побывку. Старжинский также отдал мобилизованному брату личный квадрокоптер.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизационных мероприятий. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч военных из запаса.

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Глава поселка Половинка Кондинского района (ХМАО) Александр Старжинский начал собирать деньги на покупку квадрокоптера для мобилизованного брата Евгения. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Совсем скоро мой брат отправляется в зону боевых действий в рамках СВО. Он хорошо освоил управление квадрокоптером, но сейчас нужна более современная и эффективная модель. Я запускаю сбор средств на квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal + два аккумулятора, общая сумма 860 000 рублей», — написал Старжинский. Он добавил, что высокая стоимость беспилотника обусловлена дополнительным оборудованием, таким как тепловизор. Он позволяет эффективно обнаруживать противника. Мэр пообещал опубликовать отчет о покупке на своей странице. Ранее URA.RU рассказывало, что брат-двойняшка мэра Половинки Евгений приезжал в родной поселок на побывку. Старжинский также отдал мобилизованному брату личный квадрокоптер. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизационных мероприятий. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч военных из запаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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