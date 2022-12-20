Госдеп США опасается начала полномасштабного военного сотрудничества России и Ирана

Госдеп: партнерство России и Ирана перерастет в полномасштабное военное сотрудничество

21 декабря 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

В Госдепе испугались военного сотрудничества Ирана и России Фото: Владимир Андреев © URA.RU США полагают, что военно-техническое партнерство России и Ирана перерастает в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «В последнее время мы говорили о том, что эти отношения работают в обе стороны. <…> Это трансформирует их в полномасштабное партнерство в сфере обороны», — сказал Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Госдепартамента США. Прайс добавил, что подобное партнерство создает вызов не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Ранее Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ данные заявления назвали необоснованными, однако США продолжили настаивать на наличии подобных договоренностей. В Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников России со стороны Ирана. Кроме того, Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, слова которого приводит RT.

США полагают, что военно-техническое партнерство России и Ирана перерастает в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «В последнее время мы говорили о том, что эти отношения работают в обе стороны. <…> Это трансформирует их в полномасштабное партнерство в сфере обороны», — сказал Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Госдепартамента США. Прайс добавил, что подобное партнерство создает вызов не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Ранее Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ данные заявления назвали необоснованными, однако США продолжили настаивать на наличии подобных договоренностей. В Совбезе ООН также не смогли представить каких-либо доказательств поставок беспилотников России со стороны Ирана. Кроме того, Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям, об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, слова которого приводит RT.