14 декабря 2022

Axios: в Совбезе ООН не нашли доказательств в иранских поставках оружия России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
В Совбезе ООН опровергли информацию о поставках иранских дронов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки иранского оружия для России не подтвердились. Об этом сообщает американский новостной портал Axios, ссылаясь на отчет Совета Безопасности ООН.

Согласно документу, «Иран не обвиняется в поставке России беспилотников для спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны США и их союзников», — говорится в статье. Указанный отчет имеется в распоряжении Axios.

Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки иранского оружия для России не подтвердились. Об этом сообщает американский новостной портал Axios, ссылаясь на отчет Совета Безопасности ООН. Согласно документу, «Иран не обвиняется в поставке России беспилотников для спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны США и их союзников», — говорится в статье. Указанный отчет имеется в распоряжении Axios. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...