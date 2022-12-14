Axios: в Совбезе ООН не нашли доказательств в иранских поставках оружия России

В Совбезе ООН опровергли информацию о поставках иранских дронов РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки иранского оружия для России не подтвердились. Об этом сообщает американский новостной портал Axios, ссылаясь на отчет Совета Безопасности ООН.
Согласно документу, «Иран не обвиняется в поставке России беспилотников для спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны США и их союзников», —
Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.
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