Axios: в Совбезе ООН не нашли доказательств в иранских поставках оружия России

15 декабря 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

В Совбезе ООН опровергли информацию о поставках иранских дронов РФ Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки иранского оружия для России не подтвердились. Об этом сообщает американский новостной портал Axios, ссылаясь на отчет Совета Безопасности ООН. Согласно документу, «Иран не обвиняется в поставке России беспилотников для спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны США и их союзников», — говорится в статье. Указанный отчет имеется в распоряжении Axios. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.

Поставки иранского оружия для России не подтвердились. Об этом сообщает американский новостной портал Axios, ссылаясь на отчет Совета Безопасности ООН. Согласно документу, «Иран не обвиняется в поставке России беспилотников для спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны США и их союзников», — говорится в статье. Указанный отчет имеется в распоряжении Axios. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.