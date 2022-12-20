В Озерске продают за 65 млн рублей недостроенный дом

21 декабря 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

Многоквартирник-недострой расположен на огороженном земельном участке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Озерске Челябинской области выставили на продажу за 65 млн рублей недостроенный многоквартирный дом. Объект находится в микрорайоне Заозерный, сообщается на популярном сайте объявлений. «Представляем вашему вниманию финансово интересный инвестиционный объект. Незавершенный многоквартирный дом, Челябинская область, город Озерск, мкр. Заозерный 17 (стр). Объект запланирован как 5-секционный разно-этажный (12,16 эт) дом на 300 квартир (1 и 2 комнатных)», — говорится в объявлении на «Авито». Как сообщает автор объявления, на объекте возведен фундамент и 1 этаж. Многоквартирник расположен на огороженном земельном участке площадью 8622 кв. м. по действующему договору аренды. Вся разрешительная документация имеется, арестов и ограничений нет, торг уместен. Ранее URA.RU писало о продаже популярного торгового комплекса в Магнитогорске. Комплекс «Джунгли» на улице Труда (три этажа плюс цоколь) продается за 70 млн рублей.

В Озерске Челябинской области выставили на продажу за 65 млн рублей недостроенный многоквартирный дом. Объект находится в микрорайоне Заозерный, сообщается на популярном сайте объявлений. «Представляем вашему вниманию финансово интересный инвестиционный объект. Незавершенный многоквартирный дом, Челябинская область, город Озерск, мкр. Заозерный 17 (стр). Объект запланирован как 5-секционный разно-этажный (12,16 эт) дом на 300 квартир (1 и 2 комнатных)», — говорится в объявлении на «Авито». Как сообщает автор объявления, на объекте возведен фундамент и 1 этаж. Многоквартирник расположен на огороженном земельном участке площадью 8622 кв. м. по действующему договору аренды. Вся разрешительная документация имеется, арестов и ограничений нет, торг уместен. Ранее URA.RU писало о продаже популярного торгового комплекса в Магнитогорске. Комплекс «Джунгли» на улице Труда (три этажа плюс цоколь) продается за 70 млн рублей.