В администрацию города ЯНАО ищут управленцев

В мэрии Губкинского открыты вакансии замначальника управления и руководителей отделов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрацию Губкинского (ЯНАО) требуются замначальника управления образования, а также начальники отделов в управление ЖКХ, отдел жилищного контроля и управление жилищной политики. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансии: заместитель начальника управления образования, начальник отдела управления ЖКХ, начальник отдела жилищного контроля, начальник отдела управления жилищной политики. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: муниципальное образование город Губкинский», — сообщается на портале.

Зарплата заместителя начальника управления — от 80 до 120 тысяч рублей, у начальников отделов — от 70 до 93 тысяч рублей. Требования к кандидатам, перечень должностных обязанностей и контактная информация опубликованы на портале. Документы от желающих принимаются до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в Губкинском открыта вакансия заместителя начальника управления культуры. Зарплата — от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам.