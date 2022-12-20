20 декабря 2022
19 декабря 2022

В администрацию города ЯНАО ищут управленцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день без Попова. Сургут, кабинет чиновника
В мэрии Губкинского открыты вакансии замначальника управления и руководителей отделов Фото:

В администрацию Губкинского (ЯНАО) требуются замначальника управления образования, а также начальники отделов в управление ЖКХ, отдел жилищного контроля и управление жилищной политики. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансии: заместитель начальника управления образования, начальник отдела управления ЖКХ, начальник отдела жилищного контроля, начальник отдела управления жилищной политики. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: муниципальное образование город Губкинский», — сообщается на портале.

Зарплата заместителя начальника управления — от 80 до 120 тысяч рублей, у начальников отделов — от 70 до 93 тысяч рублей. Требования к кандидатам, перечень должностных обязанностей и контактная информация опубликованы на портале. Документы от желающих принимаются до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в Губкинском открыта вакансия заместителя начальника управления культуры. Зарплата — от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам.

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В администрацию Губкинского (ЯНАО) требуются замначальника управления образования, а также начальники отделов в управление ЖКХ, отдел жилищного контроля и управление жилищной политики. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба». «Вакансии: заместитель начальника управления образования, начальник отдела управления ЖКХ, начальник отдела жилищного контроля, начальник отдела управления жилищной политики. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: муниципальное образование город Губкинский», — сообщается на портале. Зарплата заместителя начальника управления — от 80 до 120 тысяч рублей, у начальников отделов — от 70 до 93 тысяч рублей. Требования к кандидатам, перечень должностных обязанностей и контактная информация опубликованы на портале. Документы от желающих принимаются до 29 декабря. Ранее сообщалось, что в Губкинском открыта вакансия заместителя начальника управления культуры. Зарплата — от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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