Мэр Новой Каховки рассказал об охоте ВСУ на мирных жителей

Мэр Новой Каховки Леонтьев: ВСУ с помощью беспилотников отслеживают людей и наносят удары

21 декабря 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Мэр Новой Каховки рассказал о попытках ВСУ убить всех мирных жителей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят убить всех мирных жителей Новой Каховки. Украинские беспилотники мониторят гражданское население, стараясь выгадать удачный момент для атаки и поразить как можно большее число людей. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU. «Каждый день здесь находиться опасно, каждую ночь, каждую минуту. Бьют часто. Хотят убить всех мирных жителей», — сообщил Леонтьев. Мэр заявил, что украинские военные постоянно атакуют территории Новой Каховки. ВСУ используют беспилотники, чтобы мониторить пункты сбора мирных жителей и наносить удары, убивая как можно больше людей. По словам Леонтьева, на территории Новой Каховки до сих пор проживает около 12 тысяч мирных жителей, большая часть населения уже покинула эти земли, однако есть те, кто уехать не может. Мэр назвал несколько категорий таких людей: «Например, здесь есть женщина, у которой мужу осталось недолго жить после тяжелой операции, ей самой уже больше семидесяти, она не может покинуть город. Есть другая, что отказалась уезжать, поскольку, будучи русской, считает, что умереть она должна на этой земле. Третья категория людей — это те, что уехали, но позже вернулись. Многие, лиха своего хлебнув, возвращаются из Европы». Ранее Владимир Леонтьев рассказал корреспондентам URA.RU о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, удары украинской армии абсолютно хаотичны и бессистемны. Среди мирного населения много жертв. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят убить всех мирных жителей Новой Каховки. Украинские беспилотники мониторят гражданское население, стараясь выгадать удачный момент для атаки и поразить как можно большее число людей. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом URA.RU. «Каждый день здесь находиться опасно, каждую ночь, каждую минуту. Бьют часто. Хотят убить всех мирных жителей», — сообщил Леонтьев. Мэр заявил, что украинские военные постоянно атакуют территории Новой Каховки. ВСУ используют беспилотники, чтобы мониторить пункты сбора мирных жителей и наносить удары, убивая как можно больше людей. По словам Леонтьева, на территории Новой Каховки до сих пор проживает около 12 тысяч мирных жителей, большая часть населения уже покинула эти земли, однако есть те, кто уехать не может. Мэр назвал несколько категорий таких людей: «Например, здесь есть женщина, у которой мужу осталось недолго жить после тяжелой операции, ей самой уже больше семидесяти, она не может покинуть город. Есть другая, что отказалась уезжать, поскольку, будучи русской, считает, что умереть она должна на этой земле. Третья категория людей — это те, что уехали, но позже вернулись. Многие, лиха своего хлебнув, возвращаются из Европы». Ранее Владимир Леонтьев рассказал корреспондентам URA.RU о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, удары украинской армии абсолютно хаотичны и бессистемны. Среди мирного населения много жертв. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.