20 декабря 2022
19 декабря 2022

В ЯНАО школьникам рекомендуют не выходить на улицу из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, снег, подростки, дети, школьники, ученики, зимние каникулы, зима, школьные каникулы
Учащимся 1-6 классов рекомендовано не выходить на улицу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий школьникам с 1 по 6 класс не рекомендуют находиться на улице. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

«В связи с погодными условиями нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое -35° градусов, ветер северный — 4 м/с», — сообщается в telegram-канал «Импульс Севера».

Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. С 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий школьникам с 1 по 6 класс не рекомендуют находиться на улице. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). «В связи с погодными условиями нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое -35° градусов, ветер северный — 4 м/с», — сообщается в telegram-канал «Импульс Севера». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. С 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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