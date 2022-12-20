В ЯНАО школьникам рекомендуют не выходить на улицу из-за погоды

21 декабря 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Учащимся 1-6 классов рекомендовано не выходить на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий школьникам с 1 по 6 класс не рекомендуют находиться на улице. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). «В связи с погодными условиями нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое -35° градусов, ветер северный — 4 м/с», — сообщается в telegram-канал «Импульс Севера». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. С 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы.

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий школьникам с 1 по 6 класс не рекомендуют находиться на улице. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). «В связи с погодными условиями нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое -35° градусов, ветер северный — 4 м/с», — сообщается в telegram-канал «Импульс Севера». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения. С 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы.