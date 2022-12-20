Власти ХМАО нашли аргумент для привлечения приезжих специалистов в регион

Власти ХМАО решили сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам

Законопроект принят единогласно в первом и втором чтениях Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа в первом и втором чтении единогласно принят законопроект о том, чтобы сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам. Об этом URA.RU узнало из трансляции на официальном сайте думы.

«Законопроект вносится с целью решения проблем кадрового обеспечения в таких социальных сферах как образование, здравоохранение и иных сферах. Одной из причин дефицита кадров [в Югре] является невысокая зарплата привлекаемых специалистов в связи с отсутствием у них процентной надбавки за стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. Законопроектом предлагается внести норму устанавливающую лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным профессиям процентную надбавку с первого дня, независимо от трудового стажа», — сообщила о сути законопроекта депутат думы ХМАО из фракции «Единая Россия» Наталья Западнова.



За принятие законопроекта в первом и втором чтении единогласно проголосовали 36 депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что в Думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект о компенсации «северных надбавок» для приезжих специалистов. Сейчас они нарабатываются в течение 3-5 лет работы в Югре.