Белый дом раскрыл детали визита Зеленского в США

Зеленский выступит перед Конгрессом США
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский посетит США 21 декабря, сообщил Белый дом Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в Конгрессе США и встретится с президентом США Джо Байденом 21 декабря. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома.

«Запланировано, что он обратится к Конгрессу и встретится с Байденом. На встрече Байдена и Зеленского планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине», — говорится в материале. Зеленский проведет в США несколько часов.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в Конгрессе США и встретится с президентом США Джо Байденом 21 декабря. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома. «Запланировано, что он обратится к Конгрессу и встретится с Байденом. На встрече Байдена и Зеленского планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине», — говорится в материале. Зеленский проведет в США несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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