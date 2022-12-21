Белый дом раскрыл детали визита Зеленского в США

Зеленский выступит перед Конгрессом США

21 декабря 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Зеленский посетит США 21 декабря, сообщил Белый дом Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в Конгрессе США и встретится с президентом США Джо Байденом 21 декабря. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома. «Запланировано, что он обратится к Конгрессу и встретится с Байденом. На встрече Байдена и Зеленского планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине», — говорится в материале. Зеленский проведет в США несколько часов.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в Конгрессе США и встретится с президентом США Джо Байденом 21 декабря. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома. «Запланировано, что он обратится к Конгрессу и встретится с Байденом. На встрече Байдена и Зеленского планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине», — говорится в материале. Зеленский проведет в США несколько часов.