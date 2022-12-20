20 декабря 2022

Чиновникам правительства ХМАО увеличили оклады

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, дума хмао, табличка
В окладную часть внесли премии и надбавки Фото:

Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно приняла в первом и втором чтении законопроект, увеличивающий окладную часть денежного содержания чиновников югорского правительства. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

«С принятием думой законопроекта изменится структура денежного содержания чиновников, Т.е. всякие коэффициенты, переменные части в виде квартального премирования будут переведены в окладную часть. Гарантированная часть будет в большем объеме, соответственно», — пояснили URA.RU в депгосслужбе.

Также в соответствие федеральному законодательству, чиновникам и техническому персоналу предусмотрена индексация зарплаты. Она будет пересчитана с 1 октября 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Думе Ханты-Мансийского автономного округа в первом и втором чтении единогласно принят законопроект о том, чтобы сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам. Законопроект вносился с целью решения проблем кадрового обеспечения в социальных сферах.

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Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно приняла в первом и втором чтении законопроект, увеличивающий окладную часть денежного содержания чиновников югорского правительства. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО. «С принятием думой законопроекта изменится структура денежного содержания чиновников, Т.е. всякие коэффициенты, переменные части в виде квартального премирования будут переведены в окладную часть. Гарантированная часть будет в большем объеме, соответственно», — пояснили URA.RU в депгосслужбе. Также в соответствие федеральному законодательству, чиновникам и техническому персоналу предусмотрена индексация зарплаты. Она будет пересчитана с 1 октября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Думе Ханты-Мансийского автономного округа в первом и втором чтении единогласно принят законопроект о том, чтобы сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам. Законопроект вносился с целью решения проблем кадрового обеспечения в социальных сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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