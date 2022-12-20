Чиновникам правительства ХМАО увеличили оклады

21 декабря 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В окладную часть внесли премии и надбавки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно приняла в первом и втором чтении законопроект, увеличивающий окладную часть денежного содержания чиновников югорского правительства. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО. «С принятием думой законопроекта изменится структура денежного содержания чиновников, Т.е. всякие коэффициенты, переменные части в виде квартального премирования будут переведены в окладную часть. Гарантированная часть будет в большем объеме, соответственно», — пояснили URA.RU в депгосслужбе.



Также в соответствие федеральному законодательству, чиновникам и техническому персоналу предусмотрена индексация зарплаты. Она будет пересчитана с 1 октября 2022 года.



Ранее URA.RU сообщало, что в Думе Ханты-Мансийского автономного округа в первом и втором чтении единогласно принят законопроект о том, чтобы сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам. Законопроект вносился с целью решения проблем кадрового обеспечения в социальных сферах.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно приняла в первом и втором чтении законопроект, увеличивающий окладную часть денежного содержания чиновников югорского правительства. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО. «С принятием думой законопроекта изменится структура денежного содержания чиновников, Т.е. всякие коэффициенты, переменные части в виде квартального премирования будут переведены в окладную часть. Гарантированная часть будет в большем объеме, соответственно», — пояснили URA.RU в депгосслужбе. Также в соответствие федеральному законодательству, чиновникам и техническому персоналу предусмотрена индексация зарплаты. Она будет пересчитана с 1 октября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Думе Ханты-Мансийского автономного округа в первом и втором чтении единогласно принят законопроект о том, чтобы сразу платить «северные надбавки» приезжим специалистам. Законопроект вносился с целью решения проблем кадрового обеспечения в социальных сферах.