Екатеринбургский бизнесмен в третий раз отправляется на СВО, оставляя завод на напарника

Совладелец предприятия BRT третий раз отправляется в зону спецоперации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главный конструктор и технический директор екатеринбургского предприятия BRT Иван Порядин третий раз отправляется в зону спецоперации, оставляя завод по производству глушителей на напарника Евгения Новосельцева. Об этом мужчина сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«До начала спецоперации я никогда не служил, но страха отправляться в зону боевых действий не было. Есть те, кто бежит к границе России с Казахстаном, но должны быть и другие, которые бегут к линии фронта помогать. Я спокойно оставил бизнес на своего партнера Евгения, знаю его с семи лет, он меня никогда не подводил, на предприятии BRT находятся ответственные и честные сотрудники. Родственники мое решение поддержали, всем было понятно, что меня ничто не остановит идти на СВО. Я обязан защитить будущее своих детей, они никому не нужны, кроме меня и государства моей страны», — рассказал URA.RU технический директор BRT Иван Порядин.

Первая и вторая командировки Ивана продлились по месяцу каждая, впереди еще 10 месяцев службы по контракту. Сейчас он приехал в Екатеринбург, чтобы приобрести тепловизоры, квадрокоптеры и прочее оборудование, полезное участникам спецоперации. «Благодаря нашим предпринимателям, нам удалось купить пять топовых дронов, цена каждого более миллиона рублей», — отметил мужчина.

Иван Порядин и Евгений Новосельцев одними из первых начали отправлять оборудования участникам спецоперации. «К отправке помощи от BRT нашим солдатам мы приступили в конце февраля 2022 года», — подытожил совладелец предприятия.

Ранее агентство сообщало, что екатеринбургское предприятие BRT увеличило производство ради маскировки бойцов на спецоперации. Разработку тестируют в Минобороны РФ.