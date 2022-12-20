Сергей Кириенко поставил тюменской элите идеологическую задачу

Зампред администрации президента Кириенко поручил тюменскому правительству восстановить наследие в Краснодоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская политическая элита получила важную идеологическую задачу от первого заместителя председателя АП Сергея Кириенко: восстановить наследие антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в подшефном Краснодоне (ЛНР). По словам источников URA.RU, близких к внутренней политике региона, в будущем подшефный Тюменской области Краснодон станет знаковым местом для проведения крупных идеологических проектов.

«Не секрет, что Краснодон — родина Молодой гвардии. Молодые партизаны, прославившиеся на всю страну, отсюда. Администрация президента заинтересована в том, чтобы создать здесь комплекс объектов, посвященных движению, а в дальнейшем наполнить этот комплекс патриотическими мероприятиями. Многие идеологические форумы однозначно переедут сюда, молодежь будет тысячами приезжать, делать проекты и развивать штабы общественных патриотических движений. Но для всего этого нужна инфраструктура. Думается, что Кириенко несказанно рад, что над Краснодоном шефствует обеспеченная область», — сообщили агентству источники из тюменской политики.

Собеседник агентства подчеркивает важность миссии Тюменской области. «Нужно понимать, что это стратегическая задача для РФ в целом. Грамотно проведенная патриотическая компания повысит лояльность и доверие местного населения, причем не только Краснодона, но и, вероятно, близлежащих территорий народной республики», — рассказал источник агентства.

Ранее URA.RU сообщало об идеологическом проекте Госдумы для молодежи, внедренном в Тюменскую область. Курировать проект поручено губернатору Александру Моору.