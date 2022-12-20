Четыре немецкие овчарки прибыли на службу в курганском УФСИН (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На службу в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Курганской области приехали щенки немецких овчарок из города Тюмень. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.

«Немецкие овчарки поступили из тюменского племенного питомника по разведению служебных собак. Возраст щенков составляет шесть месяцев, специалисты-кинологи уже приступили к их дрессировке с целью дальнейшего выполнения ими оперативно-служебных задач связанных с розыскным профилем», — указано в сообщении регионального УФСИН.

Сообщается, что собак распределили в СИЗО города Кургана и Шадринска. Собак также отправили в исправительную колонию №1 Кургана и женскую колонию №7 в Юргамыше. Представители службы УФСИН сообщают, что в курганском штате службы кинологов служат около 112 собак, которые также помогают в поиске наркотиков и взрывчаток.

служебные собаки распределены в СИЗО Кургана и Шадринска, Фото: УФСИН России по Курганской области