Курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Видео

21 декабря 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники из департамента строительства были эвакуированы из здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области эвакуировали из здания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Из курганского департамента строительства всех сотрудников на улицу попросили выйти», — рассказал корреспондент об инциденте, произошедшем 21 декабря. Участники событий говорят, что слышали о заложенной бомбе и им пришлось срочно покинуть здание. URA.RU обратилось в УМВД по Курганской области. В полиции не удалось получить комментарий по данной ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что машины спецслужб были замечены около торгового центра. Свидетели предположили, что это были учения.

Сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области эвакуировали из здания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Из курганского департамента строительства всех сотрудников на улицу попросили выйти», — рассказал корреспондент об инциденте, произошедшем 21 декабря. Участники событий говорят, что слышали о заложенной бомбе и им пришлось срочно покинуть здание. URA.RU обратилось в УМВД по Курганской области. В полиции не удалось получить комментарий по данной ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что машины спецслужб были замечены около торгового центра. Свидетели предположили, что это были учения.