Курганские чиновники из департамента строительства были эвакуированы из здания
Сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области эвакуировали из здания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Из курганского департамента строительства всех сотрудников на улицу попросили выйти», — рассказал корреспондент об инциденте, произошедшем 21 декабря. Участники событий говорят, что слышали о заложенной бомбе и им пришлось срочно покинуть здание.
URA.RU обратилось в УМВД по Курганской области. В полиции не удалось получить комментарий по данной ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что машины спецслужб были замечены около торгового центра. Свидетели предположили, что это были учения.
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