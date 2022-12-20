20 декабря 2022

Курганских чиновников эвакуировали из здания департамента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские чиновники из департамента строительства были эвакуированы из здания Фото:

Сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области эвакуировали из здания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Из курганского департамента строительства всех сотрудников на улицу попросили выйти», — рассказал корреспондент об инциденте, произошедшем 21 декабря. Участники событий говорят, что слышали о заложенной бомбе и им пришлось срочно покинуть здание.

URA.RU обратилось в УМВД по Курганской области. В полиции не удалось получить комментарий по данной ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что машины спецслужб были замечены около торгового центра. Свидетели предположили, что это были учения.

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Сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области эвакуировали из здания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Из курганского департамента строительства всех сотрудников на улицу попросили выйти», — рассказал корреспондент об инциденте, произошедшем 21 декабря. Участники событий говорят, что слышали о заложенной бомбе и им пришлось срочно покинуть здание. URA.RU обратилось в УМВД по Курганской области. В полиции не удалось получить комментарий по данной ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что машины спецслужб были замечены около торгового центра. Свидетели предположили, что это были учения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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