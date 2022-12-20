В ЯНАО подсчитали, сколько стоит приготовить салат «Оливье» на семью. Инфографика

Жителям ЯНАО на приготовление салата «Оливье» придется потратить от 500 рублей

21 декабря 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО «тазик» салата «Оливье» будет стоить от 500 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Редакция URA.RU в канун новогодних праздников подсчитала стоимость традиционного салата «Оливье» и выяснила, где самые дешевые ингредиенты в ЯНАО. Расчет производился из среднего ценового сегмента. «Для приготовления салата мы берем традиционный рецепт: колбаса вареная „Докторская“, маринованные огурцы, консервированный зеленый горошек, куриные яйца, майонез, картофель, морковь, лук репчатый. На одну среднестатистическую семью достаточно около двух килограмм салата», — рассказал корреспондент URA.RU. Для подсчета мы обошли самые крупные супермаркеты в регионе — это «Магнит», «Пятерочка» и «Монетка». Продукты выбирали со средней по значению ценой, некоторые были по акции. Отметим, что салат будет стоить дешевле, если выбирать товары с более низкой стоимостью и наоборот. Товары, которые продаются кратно килограмму делили на нужное нам количество. «Тазик» салата «Оливье», приготовленный из ингредиентов, представленных в супермаркете торговой сети «Магнит», в общей сложности будет стоить 591 рубль. Ингредиенты в супермаркете «Пятерочка» обойдутся в 574 рубля, в магазине «Монетка» — 500 рублей. Также, в гипермаркете «Магнит» можно приобрести уже готовый салат «Оливье», стоимость одного килограмма 389 рублей. В магазине «Пятерочка» готовый салат «Оливье» фирмы «Санта Бремор» стоит 70 рублей за 150 грамм. Ранее URA.RU рассказывало, что не бюджетный новогодний стол из расчета на четверых человек жителям ЯНАО обойдется от 6000 рублей. В меню два салата, холодец, бутерброды с красной икрой, мандарины, алкогольные напитки и сок. Стоимость салата «Оливье» в ЯНАО URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Редакция URA.RU в канун новогодних праздников подсчитала стоимость традиционного салата «Оливье» и выяснила, где самые дешевые ингредиенты в ЯНАО. Расчет производился из среднего ценового сегмента. «Для приготовления салата мы берем традиционный рецепт: колбаса вареная „Докторская“, маринованные огурцы, консервированный зеленый горошек, куриные яйца, майонез, картофель, морковь, лук репчатый. На одну среднестатистическую семью достаточно около двух килограмм салата», — рассказал корреспондент URA.RU. Для подсчета мы обошли самые крупные супермаркеты в регионе — это «Магнит», «Пятерочка» и «Монетка». Продукты выбирали со средней по значению ценой, некоторые были по акции. Отметим, что салат будет стоить дешевле, если выбирать товары с более низкой стоимостью и наоборот. Товары, которые продаются кратно килограмму делили на нужное нам количество. «Тазик» салата «Оливье», приготовленный из ингредиентов, представленных в супермаркете торговой сети «Магнит», в общей сложности будет стоить 591 рубль. Ингредиенты в супермаркете «Пятерочка» обойдутся в 574 рубля, в магазине «Монетка» — 500 рублей. Также, в гипермаркете «Магнит» можно приобрести уже готовый салат «Оливье», стоимость одного килограмма 389 рублей. В магазине «Пятерочка» готовый салат «Оливье» фирмы «Санта Бремор» стоит 70 рублей за 150 грамм. Ранее URA.RU рассказывало, что не бюджетный новогодний стол из расчета на четверых человек жителям ЯНАО обойдется от 6000 рублей. В меню два салата, холодец, бутерброды с красной икрой, мандарины, алкогольные напитки и сок.