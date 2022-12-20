Пермский робот устроился в чилийский Walmart

21 декабря 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Promobot консультирует людей по всему миру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Робот от пермской компании Promobot приступил к работе в качестве консультанта в супермаркет Walmart столицы Чили Сантъяго. Для этого он запомнил 120 тысяч торговых позиций, что, по словам разработчиков, является самым большим в мире объемом данных о товарах, используемым в роботах. «Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров», — рассказали URA.RU в компании Promobot. Роботы от пермских производителей работают по всему миру в разных качествах. Они консультируют клиентов банков и соцучреждений, используются в школах и вузах, и даже выступают в роли компаньона для рыбалки.

Робот от пермской компании Promobot приступил к работе в качестве консультанта в супермаркет Walmart столицы Чили Сантъяго. Для этого он запомнил 120 тысяч торговых позиций, что, по словам разработчиков, является самым большим в мире объемом данных о товарах, используемым в роботах. «Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров», — рассказали URA.RU в компании Promobot. Роботы от пермских производителей работают по всему миру в разных качествах. Они консультируют клиентов банков и соцучреждений, используются в школах и вузах, и даже выступают в роли компаньона для рыбалки.