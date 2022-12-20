20 декабря 2022

Пермский робот устроился в чилийский Walmart

© Служба новостей «URA.RU»
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28-я межрегиональная медико-фармацевтическая выставка-форум МЕДФАРМ. Пермь, promobot, робот консъерж
Promobot консультирует людей по всему миру Фото:

Робот от пермской компании Promobot приступил к работе в качестве консультанта в супермаркет Walmart столицы Чили Сантъяго. Для этого он запомнил 120 тысяч торговых позиций, что, по словам разработчиков, является самым большим в мире объемом данных о товарах, используемым в роботах.

«Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров», — рассказали URA.RU в компании Promobot.

Роботы от пермских производителей работают по всему миру в разных качествах. Они консультируют клиентов банков и соцучреждений, используются в школах и вузах, и даже выступают в роли компаньона для рыбалки.

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Робот от пермской компании Promobot приступил к работе в качестве консультанта в супермаркет Walmart столицы Чили Сантъяго. Для этого он запомнил 120 тысяч торговых позиций, что, по словам разработчиков, является самым большим в мире объемом данных о товарах, используемым в роботах. «Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров», — рассказали URA.RU в компании Promobot. Роботы от пермских производителей работают по всему миру в разных качествах. Они консультируют клиентов банков и соцучреждений, используются в школах и вузах, и даже выступают в роли компаньона для рыбалки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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