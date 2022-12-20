В Челябинской области замедлился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Челябинской области замедлился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом URA.RU 21 декабря сообщила замначальника Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«Темп прироста заболевших по региону на 21 декабря замедлился. Если на 19 декабря темп прироста заболеваемости составлял 20,8%, то на сегодня показатель уменьшился до 14%», — отметила URA.RU Лучинина.
На отдельных территориях заболеваемость пошла на спад. Отрицательную динамику заболеваемости отметили в Агаповском районе и Кыштыме.
По данным на 19 декабря в Челябинской области возросла заболеваемость свиным гриппом. За неделю с 12 по 18 декабря показатель составил 89% от общего числа заболевших гриппом.
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