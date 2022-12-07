Глава Перми раздаст деньги за идеи улучшения города к юбилею

08 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин ждет от активных пермяков идей, как улучшить жизнь Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми инициативные жители могут получить деньги, представив свои идеи улучшения жизни города. Мэр краевой столицы Алексей Демкин предложил горожанам принять участие в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Глава Перми в своем аккаунте в Telegram сообщил, что увеличил грантовый фонд конкурса. «К 2023-му юбилейному году мы увеличили грантовый фонд конкурса социально значимых проектов „Город — это мы“ до 25 млн рублей. Это позволит нам поддержать еще больше проектов активных пермяков. Приоритетной номинацией конкурса станет „Пермь-300“, посвященная юбилею города. В ней будут представлены проекты, направленные на повышение интереса к истории родного города и повышение его туристической привлекательности», — написал Демкин. Прием заявок от участников проводится с 26 декабря до 25 января 2023 года. Пермь отметит юбилей в 2023 году. Для проведения праздничных мероприятий в городе власти готовы привлечь кредит. При этом в мэрии не исключили, городу придется отказаться о празднования 300-летия на фоне внешнеполитической ситуации.

В Перми инициативные жители могут получить деньги, представив свои идеи улучшения жизни города. Мэр краевой столицы Алексей Демкин предложил горожанам принять участие в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Глава Перми в своем аккаунте в Telegram сообщил, что увеличил грантовый фонд конкурса. «К 2023-му юбилейному году мы увеличили грантовый фонд конкурса социально значимых проектов „Город — это мы“ до 25 млн рублей. Это позволит нам поддержать еще больше проектов активных пермяков. Приоритетной номинацией конкурса станет „Пермь-300“, посвященная юбилею города. В ней будут представлены проекты, направленные на повышение интереса к истории родного города и повышение его туристической привлекательности», — написал Демкин. Прием заявок от участников проводится с 26 декабря до 25 января 2023 года. Пермь отметит юбилей в 2023 году. Для проведения праздничных мероприятий в городе власти готовы привлечь кредит. При этом в мэрии не исключили, городу придется отказаться о празднования 300-летия на фоне внешнеполитической ситуации.