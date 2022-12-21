Путин: у России есть все, а у соседей скоро ничего не будет

Владимир Путин рассказал о ресурсах для развития России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У России, в отличии от ее государств-соседей, есть все для самостоятельного развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве.
«У нас есть все [для самостоятельного развития]», — завил Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Он отметил, что у соседних стран же скоро не будет «ничего, кроме подачек».
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