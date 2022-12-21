Свердловские власти отказали ребенку с тяжелой формой ДЦП в льготах

Ксения из Ревды (Свердловская область) воспитывает двоих дочерей-двойняшек: у Маши проблемы со зрением, а у Даши стоит диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Женщина обратилась в отделение соцполитики Ревды, чтобы оформить индивидуальную программу предоставления соцуслуг (ИППСУ), но получила отказ. Об этом URA.RU рассказала сама свердловчанка.
«В нашей семье двое детей. Дочкам по три года, они у нас двойняшки. У Маши проблемы со зрением, а Даши стоит тяжелый диагноз — ДЦП. На днях я решила обратиться в отделение соцполитики Ревды, чтобы оформить ИППСУ на Дашу. Предоставила список необходимых услуг, но вместо положительного решения, мне отказали в предоставление услуг. Причину отказа не объяснили», — жалуется Ксения.
По словам свердловчанки, оплачивать услуги семья не может. «У нас работает только муж. Я занимаюсь воспитанием детей. Супруг обеспечивает всю семью. Каких-то специалистов мы оплачиваем сами, но оплатить всех специалистов нам не по карману. Вот и мы решили воспользоваться возможностью бесплатно посещать специалистов. Собрали все документы, пришли в соцполитику, но в итоге получили отказ. Я уже молчу в целом на хамское отношение сотрудников соцполитики. До этого я три года добивалась инвалидности для Даши и знаю, что система у нас работает, только когда идешь в следственный комитет, прокуратуру, пишешь обращения на имя президента», — возмущается мама двоих детей.
«Я искренне не понимаю, почему отказывают в соцуслуцгах. Мало того, что их в целом сократили до минимума, а теперь лишают больных детишек, возможно единственной возможности хоть какую-ту помощь специалистов получить. Если нужно, то я до Москвы дойду. Если положены услуги, значит, мой ребенок их получит», — поделилась Ксения.
В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с историей семьи, где одному из детей поставлен диагноз ДЦП, специалисты организации знакомы. «Мы знакомы с Ксенией и ее ситуацией. Молодая женщина настроена идти до победного, и мы готовы ее поддержать», — отметили в фонде.
Редакция агентства обратилась за комментарием в региональное министерство соцполитики. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало, что ребенку с ЗПР из Первоуральска отказали в получении индивидуальной программы соцуслуг. Вместо того чтобы получать соцуслуги бесплатно за государственный счет, мама больного ребенка оплачивает услуги всех специалистов из собственного кармана.
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Ксения из Ревды (Свердловская область) воспитывает двоих дочерей-двойняшек: у Маши проблемы со зрением, а у Даши стоит диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Женщина обратилась в отделение соцполитики Ревды, чтобы оформить индивидуальную программу предоставления соцуслуг (ИППСУ), но получила отказ. Об этом URA.RU рассказала сама свердловчанка. «В нашей семье двое детей. Дочкам по три года, они у нас двойняшки. У Маши проблемы со зрением, а Даши стоит тяжелый диагноз — ДЦП. На днях я решила обратиться в отделение соцполитики Ревды, чтобы оформить ИППСУ на Дашу. Предоставила список необходимых услуг, но вместо положительного решения, мне отказали в предоставление услуг. Причину отказа не объяснили», — жалуется Ксения. По словам свердловчанки, оплачивать услуги семья не может. «У нас работает только муж. Я занимаюсь воспитанием детей. Супруг обеспечивает всю семью. Каких-то специалистов мы оплачиваем сами, но оплатить всех специалистов нам не по карману. Вот и мы решили воспользоваться возможностью бесплатно посещать специалистов. Собрали все документы, пришли в соцполитику, но в итоге получили отказ. Я уже молчу в целом на хамское отношение сотрудников соцполитики. До этого я три года добивалась инвалидности для Даши и знаю, что система у нас работает, только когда идешь в следственный комитет, прокуратуру, пишешь обращения на имя президента», — возмущается мама двоих детей. «Я искренне не понимаю, почему отказывают в соцуслуцгах. Мало того, что их в целом сократили до минимума, а теперь лишают больных детишек, возможно единственной возможности хоть какую-ту помощь специалистов получить. Если нужно, то я до Москвы дойду. Если положены услуги, значит, мой ребенок их получит», — поделилась Ксения. В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с историей семьи, где одному из детей поставлен диагноз ДЦП, специалисты организации знакомы. «Мы знакомы с Ксенией и ее ситуацией. Молодая женщина настроена идти до победного, и мы готовы ее поддержать», — отметили в фонде. Редакция агентства обратилась за комментарием в региональное министерство соцполитики. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что ребенку с ЗПР из Первоуральска отказали в получении индивидуальной программы соцуслуг. Вместо того чтобы получать соцуслуги бесплатно за государственный счет, мама больного ребенка оплачивает услуги всех специалистов из собственного кармана.