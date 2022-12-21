Депутат Госдумы Гурулев объяснил идею Шойгу повысить призывной возраст в России

21 декабря 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев назвал оправданным поднятие призывного возраста в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение планки призывного возраста в России можно объяснить тем, что дети учатся в школе до совершеннолетия. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. И, наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает. Соответственно, верхняя планка поднялась из-за этого. В этом вопросе все верно», — сказал Андрей Гурулев. Депутат отметил, что пока нельзя точно сказать, затронет ли поднятие планки призывного всех неслуживших россиян до 30 лет. «Давайте мы дождемся разъяснений, кого это будет касаться. Сегодня это была просто декларация о намерениях. Она должна вылиться в какой-то правовой документ», — объяснил генерал-лейтенант. Ранее Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. А предельный — повысить до 30 лет.

Повышение планки призывного возраста в России можно объяснить тем, что дети учатся в школе до совершеннолетия. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. И, наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает. Соответственно, верхняя планка поднялась из-за этого. В этом вопросе все верно», — сказал Андрей Гурулев. Депутат отметил, что пока нельзя точно сказать, затронет ли поднятие планки призывного всех неслуживших россиян до 30 лет. «Давайте мы дождемся разъяснений, кого это будет касаться. Сегодня это была просто декларация о намерениях. Она должна вылиться в какой-то правовой документ», — объяснил генерал-лейтенант. Ранее Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. А предельный — повысить до 30 лет.