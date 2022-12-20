В Екатеринбург пройдет цирковое шоу, посвященное Юрию Никулину

Не каждый цирк России способен удержать такую конструкцию под куполом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 23 декабря горожанам презентуют новогоднее цирковое шоу «Клоун», посвященное 100-летию со дня рождения артиста Юрия Никулина. Представление сделает акцент не только на личности актера и клоуна, но и на декорациях — ради шоу в столицу Урала привезли статую Никулина весом в 1500 тонн. Пред-показ шоу прошел 21 декабря на арене городского цирка.

Каждый артист представляет программу, на которой он специализируется, но с учетом некоторых особенностей. Все номера посвящены биографии Юрия Никулина или фильмам, в которых он снимался. Так, жонглеры перевоплотились в героев «Кавказской пленницы», а клоун стал исполнять на саксофоне песню про зайцев из «Бриллиантовой руки».

При этом артисты признаются, что новые образы первое время были для них непривычны. Жонглеры под руководством Елены Дрогалевой рассказали, что традиционно они преподносят свой номер через образ Мерлин Дитрих и джентльменов, а в новогоднем шоу им достались комединые роли. «Сначала были обескуражены, немножко волновались, как бы не получилось а-ля пародии, но вышло очень здорово, нам самим нравится. Самое главное, что зрители, которые приходят на шоу не один раз, потом рассказывают, что после шоу пересматривают эти фильмы [с участием Никулина]», — рассказала Дрогалева.

«Этот проект был поставлен уникальным цирковым режиссером Русланом Ганеевым. Здесь все артисты показывают свое искусство в контексте определенных событий жизни Юрия Никулина. Вся эта канва выстроена от начала и до конца», — пояснила укротительница тигров Карина Багдасарова. Вместе со своим братом Артуром артистка выйдет в непривычном для себя образе и впервые выведет на арену полугодовалого тигренка Майка.

Артисты отмечают, что «Клоун» прославился в России не только своей продуманностью, но и декорациями. Так, ради шоу была создана огромная статуя Никулина, которую во время номеров подвешивают под купол. Весит такой объект около 1500 тонн. По этой причине цирковое шоу «Клоун» посещает не все российские цирки — купол в большинстве случаев из них не способен выдержать вес такой конструкции.

Шоу стартует в Екатеринбурге 23 декабря с благотворительного представления для детей участников спецоперации на Украине и многодетных семьей. Последнее представление пройдет в Екатеринбурге 15 января 2023 года, после этого цирк закроют на реконструкцию. Новогоднее шоу «Клоун» является совместным проектом Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

В начале шоу статуя Никулина стоит на арене и по ней передвигаются артисты… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…после чего ее поднимают под купол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подиум тоже имеет отсылку к Никулину — он выполнен в форме шляпки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шоу задействован не один клоун, а целая труппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время представления звучит музыка Никулина и песни из фильмов с его участием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В представлении участвует даже Дед Мороз — он встречает гостей цирка верхом на огромном коне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жонглеры обычно выступают в более элегантных нарядах, но в этом шоу они примерили на себя роли из «Кавказской пленницы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дрессировщица попугаев и собак в своем образу обращается к фильму «Чучело», в котором сыграл Никулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Номер собак и попугаев необычен тем, что обычно четвероногие животные боятся птиц, а здесь они взаимодействуют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полугодовалый Майк выйдет на арену впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU

Шоу «Клоун» завершится в Екатеринбурге 15 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU