В центре Кургана из-за ремонта перекрывают дороги

В Кургане перекроют центральные улицы до лета 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре города Кургана закроют движение всем видам транспорта из-за ремонтных работ на улице Коли Мяготина. Об этом сообщается в официальном постановлении мэрии города.

«Закрыть движение всех видов транспорта по ул. Коли Мяготина с 08:00 20 декабря 2022 года до 21:00 20 июня 2023 года на следующих участках: от здания по улице Красина, 72 до здания по улице Кирова, 107. Также перекрыть движение машин от здания по улице Коли Мяготина, 117 до здания по улице Коли Мяготина, 125», — указано в сообщении администрации.

Сообщается, что перекрывать движение на участках будут из-за ремонта тепловых сетей, который будет проводить ООО «Тепловодомонтаж». Мэрия города Кургана обязала исполнителя оформить разрешение на реконструкцию сетей. Ответственным за выполнение постановления назначили директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова. Транспортное управление города должно внести изменения в схему движения автобусов. Контролировать дорожное движение, как сообщается в постановлении, будут сотрудники регионального УМВД.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана водителям большегрузных машин придется искать новые маршруты для объезда. Ограничение действует для машин, вес которых больше 6 тонн. Под ограничение попадают улицы Новая, Сибирская, Центральная и Загородная в микрорайоне Глинки, улица Челноковская в микрорайоне Челноково и поселок Керамзитный.