В микрорайонах Кургана водителям придется искать новые маршруты для объезда

Ограничения будут действовать с 7 января по 6 февраля 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году на месяц ограничат движение для большегрузов по автомобильным дорогам в нескольких микрорайонах Кургана. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 7 января 2023 года по 6 февраля 2023 года установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам города Кургана. Под ограничение попадают улицы Новая, Сибирская, Центральная и Загородная в микрорайоне Глинки, улица Челноковская в микрорайоне Челноково, поселок Керамзитный, улица Глинки микрорайон», — говорится в документе.

По перечисленным дорогам можно будет ездить только грузовым автомобилям со специальным разрешением. Ограничения не коснутся автобусов, перевозящих пассажиров, перевозку продуктов, лекарственных средств, почты, военной техники, а также транспортировка грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и дорожно-строительной техники.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на трассе до Челябинска ввели ограничения движения на два года. Это связано с тем, что на двух участках дороги будет вестись капитальный ремонт. До этого также ограничения вводились на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган.